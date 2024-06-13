Які результати цьогорічного посіву
Цьогорічний посів сої становить – 2,032 мільйонів гектарів. Це орієнтовно на 200 тисяч гектарів більше ніж торік. У 2023 році масштаби посіву сої сягнули – 1,84 мільйона гектарів.
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Найбільше сої цьогоріч посіяли на Хмельниччині – 215 тисяч гектарів. У інших регіонах ситуація така
- на Сумщині посіяли 196 тисяч гектарів сої;
- на Полтавщині – 191,6 тисячі гектарів;
- Вінниччині – 168,9 тисячі гектарів;
- Житомирщині – 160,5 тисяч гектарів.
Де значно збільшили посів
Господарства на Волині планували збільшити цьогорічний масштаб посівів сої. На початок травня місцеві аграрії засіяли 40 тисяч гектарів. Відповідно до звітів, у кінцевому результаті, заплановані масштаби посіву сягнули очікувані 68 тисяч гектарів.
Аграрії пояснюють, що соя дуже вигідний товар для реалізації. Першочергово тому, що попит на цей продукт залишається високим, а ціна стабільною.