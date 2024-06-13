Які результати цьогорічного посіву

Цьогорічний посів сої становить – 2,032 мільйонів гектарів. Це орієнтовно на 200 тисяч гектарів більше ніж торік. У 2023 році масштаби посіву сої сягнули – 1,84 мільйона гектарів.

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Найбільше сої цьогоріч посіяли на Хмельниччині – 215 тисяч гектарів. У інших регіонах ситуація така

на Сумщині посіяли 196 тисяч гектарів сої;

на Полтавщині – 191,6 тисячі гектарів;

Вінниччині – 168,9 тисячі гектарів;

Житомирщині – 160,5 тисяч гектарів.

Зверніть увагу! Станом на тепер, Україна є вагомим постачальником сої за кордон. Очікується, що цьогоріч масштаби внутрішнього українського виробництва перевищать 4 мільйони тонн.

Де значно збільшили посів

Господарства на Волині планували збільшити цьогорічний масштаб посівів сої. На початок травня місцеві аграрії засіяли 40 тисяч гектарів. Відповідно до звітів, у кінцевому результаті, заплановані масштаби посіву сягнули очікувані 68 тисяч гектарів.

Аграрії пояснюють, що соя дуже вигідний товар для реалізації. Першочергово тому, що попит на цей продукт залишається високим, а ціна стабільною.

Нагадаємо! Українські аграрії можуть отримати спеціальні урядові гранти для розвитку садівництва.