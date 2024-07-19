В Україні почали перевіряти продуктові магазини

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук розповів, що в Україні почастішали випадки недотримання умов зберігання продуктів чи продажу протермінованих. Він говорить, що офіційне звернення споживача є підставою для позапланової перевірки магазину.

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Він зазначив, що по всій Україні за 15 днів надійшло 35 скарг щодо недотримання умов зберігання та протермінованих продуктів. Зокрема, найбільше в Києві — 11. Через звернення споживачів Держпродспоживслужба миттєво починає перевірки.

Якщо є порушення щодо гігієнічних вимог, то штраф від 6 до 10 мінімальних заробітних плат, продаж непридатних харчових продуктів – від 17 до 25 мінімальних заробітних плат, протерміновані швидкопсувні харчові продукти – від 8 до 12 мінімальних заробітних плат,

– говорить Сергій Ткачук.

Він зауважив, що якщо під час перевірки виявляють зіпсовані продукти, то їх вилучають та утилізують. Також служба посилила моніторинг стихійних ринків на Дніпропетровщині, Івано-Франківщині, Київщині, Кіровоградщині, Львівщині, Миколаївщині, Полтавщині, Сумщині, Тернопільщині, Херсонщині. Це важлива робота для запобігання харчових отруєнь.

Так, у Дніпрі внаслідок моніторингу було вилучено й утилізовано майже 200 кілограмів риби, 2,7 кілограма раків і 20 кілограмів ковбасної продукції. Все через те, що не було документального підтвердження походження цієї продукції, ніхто не здійснював лабораторне дослідження, що ця продукція безпечна. Також, за словами Ткачука, надзвичайно важливо, що не дотримувались умови зберігання.