Обсяги виробництва проса за 10 років на статистичних графіках мають хвилеподібну форму. Декілька сезонів аграрії збільшують площі під зерновою, потім – зменшують.

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Зараз цікавість аграріїв до збільшення площ під просом може бути пояснена нарощуванням експорту, яке спостерігається останніми роками. Адже у поточному сезоні обсяги відвантажень українського проса зросли практично у 2 рази – до 155 тисяч тонн.

Цього року українські аграрії можуть зібрати до 300 тисяч тонн проса, з яких на експорт може піти 185 тисяч тонн.

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