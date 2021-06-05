Обсяги виробництва проса за 10 років на статистичних графіках мають хвилеподібну форму. Декілька сезонів аграрії збільшують площі під зерновою, потім – зменшують.
Цікаво Сильний гравець і зірка: про нові гібриди озимого ріпаку під систему Clearfield
Зараз цікавість аграріїв до збільшення площ під просом може бути пояснена нарощуванням експорту, яке спостерігається останніми роками. Адже у поточному сезоні обсяги відвантажень українського проса зросли практично у 2 рази – до 155 тисяч тонн.
Цього року українські аграрії можуть зібрати до 300 тисяч тонн проса, з яких на експорт може піти 185 тисяч тонн.