Объемы производства проса за 10 лет на статистических графиках имеют волнообразную форму. Несколько сезонов аграрии увеличивают площади под зерновой, затем – уменьшают.

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Сейчас интерес аграриев к увеличению площадей под просом может быть объяснена наращиванием экспорта, которое наблюдается в последние годы. Ведь в текущем сезоне объемы отгрузок украинского проса выросли практически в 2 раза – до 155 тысяч тонн.

В этом году украинские аграрии могут собрать до 300 тысяч тонн проса, из которых на экспорт может пойти 185 тысяч тонн.

Урожай косточковых фруктов в Украине понес потери. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Погода уничтожила урожай косточковых фруктов: серьезность потерь".