Ціни на пшеницю зросли

Трейдери на початку сезону утримують закупівельні ціни на високому рівні. Вони намагаються оцінити обсяг та якість нового урожаю.

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Аналітики говорять, що спека у 30 – 35 градусів в Україні та південному заході Росії покращить якість пшениці, але зменшить її урожайність. Але якщо в Україні температури знизяться раніше, то в Росії спека триватиме до кінця тижня. Перші дані по збиранню пшениці в Росії свідчать, що урожайність на 0,5 – 1 тонну з гектара нижча, ніж торік.

Агенція MARS прогнозує, що у 2024/25 маркетинговому році Росія збере 82,5 мільйони тонн пшениці (93,6 мільйони тонн торік), що на 5% поступатиметься середньому 5-річному показнику.

Зверніть увагу! Закупівельні ціни на пшеницю в Україні цього тижня виросли в портах Чорного моря на 2 – 3 долари за тонну до 192 – 195 доларів за тонну на продовольчу та 175 – 177 доларів за тонну на фуражну пшеницю, тоді як торік в цей час вони складали 150 – 160 доларів за тонну.

Причини росту цін

Головною причиною підвищення цін є зниження вартості фрахту з чорноморських портів України до рівня, що відповідає ціні фрахту з Румунії та Росії, а також зниження вартості страхування ризиків входу в порти України на тлі активних дій ЗСУ проти чорноморського флоту Росії, який повністю вийшов з Криму.

Важливо! Україна збільшила експорт пшениці у 2023/24 маркетинговому році у порівнянні з попереднім сезоном на 8,8% до 18,4 мільйонів тонн (хоча USDA у червні оцінив його у 17,5 мільйони тонн), але у 2024/25 маркетинговому році зменшить його до 14-15 мільйони тонн на тлі скорочення початкових запасів та урожаю до 3-річного мінімуму.

Збирання озимої пшениці активними темпами та покращення стану посівів ярої пшениці у США тисне на біржові котирування. За даними NASS USDA, на 30 червня озима пшениця у США зібрана на 54% площ (33% торік), а кількість посівів ярої пшениці у доброму або відмінному стані виросла на 1% до 72% (48% торік). При цьому у США стартові ціни на озиму пшеницю на 13 – 35%, а на яру – на 28% нижче, ніж торік.

Липневі ф'ючерси на пшеницю впали

Показники знизились в середині тижня і складають:

на 1,4% до 206,3 доларів за тонну – на м'яку озиму SRW-пшеницю в Чикаго (233,8 доларів за тонну торік),

на 1,7% до 217,9 доларів за тонну – на тверду озиму HRW-пшеницю в Канзас-Сіті (294,4 доларів за тонну),

на 0% до 230,75 доларів за тонну - на тверду яру HRS-пшеницю у Міннеаполісі (294,7 доларів за тонну),

на 1,4% до 227 €/т або 243,8 доларів за тонну – вересневі ф'ючерси на пшеницю на паризькій Euronext (-14% за місяць), що відповідає торішньому рівню.

Країни – імпортери збільшать виробництво пшениці у 2024/25 маркетинговому році, що зменшить попит на неї на початку сезону. Проте після оцінки урожаю у країнах Причорномор'я попит на пшеницю знову виросте. Іран вже заявив, що не експортуватиме пшеницю у поточному сезоні. Пакистан же цьогоріч збере рекордні 31,4 мільйони тонн пшениці, що на 11% перевищить торішній урожай.