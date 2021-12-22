Пташиний грип бушує: у Росії та Великій Британії знищують птахів, у Китаї захворіла людина

Масові спалахи пташиного грипу вразили птахофабрики у кількох областях Росії та у графствах Великої Британії. У Китаї заразилася людина, вона у критичному стані.

У Росії знищують птахів

У Росії одразу кілька регіонів потрапили під удар пташиного грипу. Найскладніша ситуація – у Ростовській області, яка межує з Україною. Зокрема, на Гуляй-Борисівській птахофабриці знищать близько 200 тисяч голів.

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Підприємство та кілька сусідніх сіл на тиждень закриті на карантин – територію закрито для в'їзду та виїзду, а також заборонено будь-які дії з птахами – їх не можна випускати на вулицю, лікувати, використовувати їхнє м'ясо, пера, закладати яйця на інкубацію та інше.

Велика Британія переживає найбільший спалах в історії

Тим часом, на птахофермі у північноірландському графстві Лондондеррі вже вбили 28 тисяч птахів через підозру у пташиному грипі. Це вже третій випадок у регіоні за останні тижні. У перших двох аналізи підтвердили наявність пташиного грипу штаму H5N1, пише Cursorinfo.

Раніше міністр сільського господарства та навколишнього середовища Великобританії Джордж Юстіс заявив, що "країна цього року переживає найбільший в історії спалах пташиного грипу з 36 підтвердженими випадками". Загалом уже загинуло близько півмільйона птахів.

Головний ветеринар Великобританії Крістін Міддлміс пояснила, що хвороба розповсюджується перелітними птахами зі Східної Європи, де також багато випадків, особливо в Росії, повідомляє Emeat.

Агентство з безпеки харчових продуктів Сполученого Королівства (FSA) запевняє, що, ґрунтуючись на поточних наукових даних, "нинішній штам пташиного грипу несеі що правильно приготовлена птиця і продукти з неї, у тому числі – яйця, безпечні для вживання в їжу".

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Небезпечний штам у Китаї

А ось у Китаї б’ють на сполох. Там зафіксовано новий випадок зараження людини вірусом пташиного грипу високопатогенного різновиду H5N6. Інфекцією заразився 68-річний мешканець південної провінції Гуандун. Чоловік тримав у господарстві свійську птицю. Стан китайця розцінюється медиками як критичний.