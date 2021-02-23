Лабораторія підтвердила зараження людей на пташиний грип. Хвороба минула у легкій формі.

У Росії виявили інфікування людей вірусом пташиного грипу H5N8. Це перший випадок зараження людини пташиним грипом у світі.

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У Російській Федерації лабораторно підтверджений перший випадок інфікування людини вірусом грипу А, пташиного грипу H5N8, — заявила Анна Попова, керівник "Роспотребнадзору".

Перебіг хвороби був легким, усі семеро заражених одужали. Вчені виділили генетичний матеріал грипу у сімох співробітників птахофабрики на півдні Росії, де в грудні 2020 року був зареєстрований спалах серед поголів’я птахів.

Як стверджують у "Роспотребнадзорі", мінімізовані всі ризики, подальшого розвитку ця ситуація не отримала.

Зазначимо, що випадки пташиного грипу останнім часом фіксуються в деяких європейських і азійських країнах. Зокрема у грудні минулого року такий спалах відбувся в Південній Кореї.

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