Пташиний грип: в Росії стався перший у світі випадок зараження людини
Лабораторія підтвердила зараження людей на пташиний грип. Хвороба минула у легкій формі.
Джерело:Mind.ua
У Росії виявили інфікування людей вірусом пташиного грипу H5N8. Це перший випадок зараження людини пташиним грипом у світі.
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У Російській Федерації лабораторно підтверджений перший випадок інфікування людини вірусом грипу А, пташиного грипу H5N8, — заявила Анна Попова, керівник "Роспотребнадзору".
Перебіг хвороби був легким, усі семеро заражених одужали. Вчені виділили генетичний матеріал грипу у сімох співробітників птахофабрики на півдні Росії, де в грудні 2020 року був зареєстрований спалах серед поголів’я птахів.
Як стверджують у "Роспотребнадзорі", мінімізовані всі ризики, подальшого розвитку ця ситуація не отримала.
Зазначимо, що випадки пташиного грипу останнім часом фіксуються в деяких європейських і азійських країнах. Зокрема у грудні минулого року такий спалах відбувся в Південній Кореї.
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