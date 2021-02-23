Лаборатория подтвердила заражение людей птичьим гриппом. Болезнь прошла в легкой форме.

В России обнаружили инфицирование людей вирусом птичьего гриппа H5N8. Это первый случай заражения человека птичьим гриппом в мире.

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В Российской Федерации лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа А, птичьего гриппа H5N8, – заявила Анна Попова, руководитель "Роспотребнадзора".

Течение болезни было легким, все семь зараженных выздоровели. Ученые выделили генетический материал гриппа у семи сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года была зарегистрирована вспышка среди поголовья птиц.

Как утверждают в "Роспотребнадзоре", минимизированы все риски, дальнейшего развития эта ситуация не получила.

Отметим, что случаи птичьего гриппа в последнее время фиксируются в некоторых европейских и азиатских странах. В частности, в декабре прошлого года такой возгорание произошло в Южной Корее.

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