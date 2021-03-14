Верховна Рада України вже найближчого пленарного тижня (початок – 16 березня) розгляне законопроєкти, що стосуються ринку землі та земельних аукціонів.

Про це заявив перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Він запевнив, що депутати налаштовані ухвалити два законопроєкти, які "очікує вся Україна", і ці документи розблокують можливість продажу сільськогосподарської землі.

Корнієнко мав на увазі проєкти законів:

Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (реєстраційний №2194), яким передбачається передача земель у власність громад

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони (реєстраційний №2195)

Перший заступник голови фракції "СН" акцентував увагу на тому, що прийняття згаданих законопроєктів – "це фактично завершення або майже завершення земельної реформи, яка розпочалася рік тому". Бо, таким чином, буде розблокована можливість продажу сільськогосподарської землі.

Земельна реформа: хронологія подій

28 квітня 2020 року Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який відкриває ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.



Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

Закон передбачає поетапне запровадження ринку землі: