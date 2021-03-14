Рада збирається ухвалити земельні закони, які "очікує вся Україна"
Верховна Рада України вже найближчого пленарного тижня (початок – 16 березня) розгляне законопроєкти, що стосуються ринку землі та земельних аукціонів.
Джерело:УНІАН
Про це заявив перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Він запевнив, що депутати налаштовані ухвалити два законопроєкти, які "очікує вся Україна", і ці документи розблокують можливість продажу сільськогосподарської землі.
Корнієнко мав на увазі проєкти законів:
- Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (реєстраційний №2194), яким передбачається передача земель у власність громад
- Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони (реєстраційний №2195)
Перший заступник голови фракції "СН" акцентував увагу на тому, що прийняття згаданих законопроєктів – "це фактично завершення або майже завершення земельної реформи, яка розпочалася рік тому". Бо, таким чином, буде розблокована можливість продажу сільськогосподарської землі.
Земельна реформа: хронологія подій
28 квітня 2020 року Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який відкриває ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.
Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу
Закон передбачає поетапне запровадження ринку землі:
- з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням до 100 гектарів
- з 1 січня 2024 року розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи
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