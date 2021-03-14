Верховная Рада Украины уже на ближайшей пленарной неделе (начало – 16 марта) рассмотрит законопроекты, касающиеся рынка земли и земельных аукционов.

Об этом заявил первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Он заверил, что депутаты настроены принять два законопроекта, которые "ждет вся Украина", и эти документы разблокируют возможность продажи сельскохозяйственной земли.

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Корниенко имел в виду проекты законов:

О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (регистрационный №2194), которым предусматривается передача земель в собственность общин

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы (регистрационный №2195)

Первый заместитель председателя фракции "СН" акцентировал внимание на том, что принятие упомянутых законопроектив – "это фактически завершение или почти завершение земельной реформы, которая началась год назад". Потому, таким образом, будет разблокирована возможность продажи сельскохозяйственной земли.

Земельная реформа: хронология событий

28 апреля 2020 года Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который открывает рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.



Что нужно знать о рынке земли / Инфографика 24 канала



Закон предусматривает поэтапное введение рынка земли:

с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением до 100 гектаров

с 1 января 2024 года размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица