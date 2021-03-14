Рада збирається ухвалити земельні закони, які "очікує вся Україна"

Джерело:УНІАН
Верховна Рада України вже найближчого пленарного тижня (початок – 16 березня) розгляне законопроєкти, що стосуються ринку землі та земельних аукціонів.
Про це заявив перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Він запевнив, що депутати налаштовані ухвалити два законопроєкти, які "очікує вся Україна", і ці документи розблокують можливість продажу сільськогосподарської землі.
Корнієнко мав на увазі проєкти законів:
Перший заступник голови фракції "СН" акцентував увагу на тому, що прийняття згаданих законопроєктів – "це фактично завершення або майже завершення земельної реформи, яка розпочалася рік тому". Бо, таким чином, буде розблокована можливість продажу сільськогосподарської землі.
28 квітня 2020 року Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який відкриває ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.
Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу
Закон передбачає поетапне запровадження ринку землі: