Рак картоплі: як вберегти свій урожай від хвороби

На Волині в одному фермерському господарстві виявили небезпечну хворобу. Поблизу зараженого поля ввели карантин.

Що таке рак картоплі

Рак картоплі здавна відомий фермерам. Його викликає гриб Synchytrium endobioticum. Він потрапляє у клітину бульби та швидко розмножується. В результаті з'являється тверда та суха маса, розмір якої може бути більшим за бульбу.

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У природі розповсюдження хвороби доволі повільне. Здебільшого хворобу переносять із бульбою стійких сортів, які мають на собі частинки зараженого ґрунту.

Чим небезпечна хвороба та як запобігти

Найкращий запобіжник від раку картоплі – обирати стійкі до нього сорти. Якщо ж наріст є на коренеплоді – його треба просто зрізати. На якість здорової м'якоті картоплі хвороба не впливає.

Якщо хворобу не впильнувати – вона може легко знищити весь урожай. Окрім того, заражену картоплю краще спалювати, щоб гриб не проник в землю та не продовжив зараження рослин.