Равлики незабаром можуть скласти конкуренцію фастфудам і суші, – виробник

Власник української равликової ферми Zap. Ravlik планує відмовитися від експорту своїх виробів і продавати готові продукти на внутрішньому ринку.

До такого рішення власник ферми Zap. Ravlik Олексій Сорокін прийшов після того, як у нього склалася складна ситуація з експортом.

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Зараз ми виростили, зібрали та приготували страву. Продаємо вже готову їжу. Для нас це набагато вигідніше, ніж експорт. Ми невелика ферма. Пішло б десь 4-5 років, щоб відбити всі інвестиції на експорті. А вже готова страва прибутковіша, плюс у нас люди дуже добре реагують на новинки. Ми вирішили з експортом взагалі зав’язати. Наша мета – це розповсюдити культуру споживання равликів в Україні, – каже Сорокін.

Як приклад, виробник равликів згадав устриці, які раніше теж були нетрадиційною і екстравагантною стравою, а зараз стали звичним "смаколиком".

"З часом м’ясо равликів теж полюблять, як ті ж устриці, – сподівається Сорокін. – Ми знаходимося на старті. Поки ця страва для більшості невідома, але завдяки дегустаціям, ярмаркам, ми потроху знаходимо свого споживача. Кропітка праця, налагоджене виробництво, відпрацьовані рецепти дають результати".

Підприємець мріє, що незабаром равликове м’ясо можна буде купити в магазині, що відкриються харчові кіоски, як це сталося із шаурмою.

Загалом, хочемо скласти конкуренцію фастфудам, бургерам та суші, – резюмує Сорокін.

Нішеві агросектори

Вирощування равликів в Україні поки що є так званим "нішевим бізнесом". Які ще напрямки можуть зацікавити фермерів? Читайте про це в матеріалі Агро24 "Найприбутковіші нішеві агросектори: від мікрогріну до равликів – список".