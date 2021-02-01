В американських магазинах здорового харчування та на фермерських ринках з’явився новий оригінальний овоч – кавунова редька.

Джерело: Аgronews

Кавунова редька створена на базі редьки сорту дайкон, але на відміну від свої "матері" має зеленувату шкірку і червону середину, яка у розрізі нагадує кавун.

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Кавунова редька не має смаку кавуна – її лише назвали так за вигляд, відомий як подоба рожево-зеленому кавуну, який ми всі знаємо і любимо, – зазначає популярне видання Greenmatters.

Експерти радять покупцям, що відмовилися від гострої їжі, не вживати шкірку, а лише солодку рожеву середину. При цьому овоч має не лише їстівні коренеплоди, а й листя, а якому багато вітамінів.



Кавунова редька має їствіне листя

Дослідження показали, що кавунова редька – відмінне джерело кальцію. Вона також містить мікроелементи рибофлавіну, ніацину, вітаміну В-6, вітаміну К, магнію, цинку, фосфору, міді, марганцю та натрію. Завдяки цим елементам нова культура допомагає знизити кров’яний тиск та зменшує стрес.

Прихильники кавунової редьки додають її у салати (до капусти і моркви), в ковбасні вироби, кладуть сирні тарілки і навіть роблять гарніри. Овоч також маринують у суміші червоного винного оцту та оливкової олії.



Кавунова редька у розрізі

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