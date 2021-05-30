Реформа землі у Польщі як приклад для України: основні етапи і цікаві факти

30 травня 2021 , 12:01
Читать новость на русском

Джерело:

Земельна розвідка

1 липня 2021 року в Україні відкриється ринок землі. Його функціонування – складний процес, тому нашій країні варто вивчити схожий досвід – наприклад, польський.

Земельна реформа в Польщі вважається однією з найуспішніших на теренах колишнього соцтабору. Згадаємо основні етапи та цікаві факти, пов'язані з її впровадженням, адже українська модель запуску ринку землі наслідує польський приклад.

Зверніть увагу! Продаж землі через електронні аукціони: що зміниться для власників і покупців

Реформа землі у Польщі: етапи і умови

  • 1998 рік – поляки отримали можливість купувати та продавати землю.
     
  • 2016 рік – обмежено продаж сільськогосподарських земель. Відтепер їх можуть купити лише держава, релігійні об'єднання і фермери.
     
  • Претенденти на купівлю землі мають бути власниками сільгоспземель площею до 300 гектарів та проживати там, де збираються придбати землю.
     
  • Покупець зобов'язується щонайменше 10 років здійснювати на купленій землі господарську діяльність. Без дозволу суду він не може цю землю ні продати, ані здати в оренду.
     
  • Якщо іноземець хоче придбати землю в Польщі, він має спершу прожити тут принаймні 5 років або перебувати у шлюбі з громадянином чи громадянкою країни.
     
  • Максимальна площа володіння землею в Польщі на одну особу становить 500 гектарів.


Ключові показники ринку землі в Польщі

Важливі матеріали про ринок землі: 

 

Автор: Олег Терещенко