Земельна реформа в Польщі вважається однією з найуспішніших на теренах колишнього соцтабору. Згадаємо основні етапи та цікаві факти, пов'язані з її впровадженням, адже українська модель запуску ринку землі наслідує польський приклад.
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Реформа землі у Польщі: етапи і умови
- 1998 рік – поляки отримали можливість купувати та продавати землю.
- 2016 рік – обмежено продаж сільськогосподарських земель. Відтепер їх можуть купити лише держава, релігійні об'єднання і фермери.
- Претенденти на купівлю землі мають бути власниками сільгоспземель площею до 300 гектарів та проживати там, де збираються придбати землю.
- Покупець зобов'язується щонайменше 10 років здійснювати на купленій землі господарську діяльність. Без дозволу суду він не може цю землю ні продати, ані здати в оренду.
- Якщо іноземець хоче придбати землю в Польщі, він має спершу прожити тут принаймні 5 років або перебувати у шлюбі з громадянином чи громадянкою країни.
- Максимальна площа володіння землею в Польщі на одну особу становить 500 гектарів.
Ключові показники ринку землі в Польщі