Земельна реформа в Польщі вважається однією з найуспішніших на теренах колишнього соцтабору. Згадаємо основні етапи та цікаві факти, пов'язані з її впровадженням, адже українська модель запуску ринку землі наслідує польський приклад.

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Реформа землі у Польщі: етапи і умови

1998 рік – поляки отримали можливість купувати та продавати землю.



2016 рік – обмежено продаж сільськогосподарських земель. Відтепер їх можуть купити лише держава, релігійні об'єднання і фермери.



Претенденти на купівлю землі мають бути власниками сільгоспземель площею до 300 гектарів та проживати там, де збираються придбати землю.



Покупець зобов'язується щонайменше 10 років здійснювати на купленій землі господарську діяльність. Без дозволу суду він не може цю землю ні продати, ані здати в оренду.



Якщо іноземець хоче придбати землю в Польщі, він має спершу прожити тут принаймні 5 років або перебувати у шлюбі з громадянином чи громадянкою країни.



Максимальна площа володіння землею в Польщі на одну особу становить 500 гектарів.



Ключові показники ринку землі в Польщі ​