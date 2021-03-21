Регенти-медоїди: птахи, які можуть зникнути, бо самці забувають свої любовні пісні

Джерело:Sky News
Не лише жінки "люблять вухами", а й самки птахів регента-медоїда теж. Проте ці рідкісні співочі крилаті перебувають під загрозою зникнення, адже самці, як вважають науковці, забувають свої любовні пісні.
Натомість вони наслідують спів інших птахів, а жінки-регентки, не вражені цим, уникають спарювання з ними. Група науковців, яка намагається зберегти цей вид, взялася вчити молодих самців їхніх любовних пісень.
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Вчені вважають, що знають, чому популяція регентів-медоїдів скорочується: вони втрачають свою "пісенну культуру".
Вивчення пісні у багатьох птахів – це процес, подібний до вивчення людьми мови, які вчаться, слухаючи інших. Якщо ви не чуєте, як говорять інші, ви не знаєте чому слід вчитися,
– кажуть дослідники.
Більшість чоловіків-регентів витрачають кілька місяців на навчання та вдосконалення пісень, які вони будуть співати до кінця свого життя. Деякі вчаться у своїх батьків, але багато хто покидає гніздо, перш ніж навчитися цього, тому їм потрібно знайти інших наставників.
Дослідження свідчить про те, що втрата мови пісні, коли кількість населення досягне дуже малого розміру, може прискорити їх зникнення. А передумови для цього є, оскільки самці імітують спів інших пташок, через що не можуть знайти партнерку для гніздування.
Регенти-медоїди перебувають під загрозою зникнення / Фото Wikipedia
Тож команда науковців розпочала відтворення записів пісень для чоловіків, а також розмістила "здібних співаків" поруч з учнями, щоб допомогти молодим птахам вивчити свої ноти.
Вони сподіваються, що ці ветерани-вокалісти передадуть свої пісні наступному поколінню.