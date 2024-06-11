Виробництво зернових у світі
Такий приріст зумовлений збільшенням виробництва кукурудзи, який перекрив зниження обсягів виробництва сорго та пшениці.
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ФАО прогнозує, що обсяг споживання зернових у цьому сезоні теж може перевищити рівень сезону 2022-2023 років на 1,6% та складе 2,84 мільярда тонн.
В основному на приріст вплинуло збільшення споживання фуражних зернових та пшениці, особливо в кормових цілях. Це сталося через наявність достатніх запасів та зниження цін у порівнянні з попереднім сезоном. Попри це було зафіксовано незначне скорочення споживання рису.
Наприкінці сезону очікується, що запаси зернових будуть на рівні 884 мільйонів тонн, що на 1,4% вище за рівень початку сезону. Такий прогноз зумовлений збільшенням запасів фуражних зернових та рису на тлі скорочення запасів пшениці у світі.
Обсяги торгівлі пшеницею та рисом, згідно з прогнозом, виявляться нижчими за відповідні рівні сезону 2022-2023 років.