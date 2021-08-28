Рекордні яйця: чому дорожчає важливий продукт

Цьогоріч яйця в Україні подорожчали в середньому на 30%. І перспектив для здешевшання поки немає.

Головна причина здорожчання – скорочення виробництва яєць в Україні протягом 2021 року відразу на 15%. Такі дані повідомляє Держстат.

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Зараз десяток курячих яєць у магазинах коштує приблизно 40 – 45 гривень, що є антирекордом для цього соціально важливого продукту. Загалом ціна від початку року зросла в середньому на 30%.

Чи знизиться ціна на яйця?

На думку українських експертів, ціна на яйця може опуститися, якщо країни Євросоюзу відкриють кордони для імпорту та експорту. Тоді українські птахофабрики зможуть відновити виробництво, і вітчизняний ринок отримає більші обсяги яєць, що позитивно вплина на ціну.

Курятина теж дорожчає

Детальніше читайте про це в матеріалі Агро24 "Курятина і яйця подорожчали: де найвищі та найнижчі ціни".