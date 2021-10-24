Українські аграрії вже зібрали (станом на 21 жовтня) 12,7 мільйона тонн соняшника з площі 5,4 мільйона гектарів. Середня врожайність становить 2,36 тонни з гектара, свідчать дані інтерактивної карти "Урожай Онлайн 2021".

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Це досить високий для України показник, але він не стане рекордним.

Врожайність соняшника за останні 6 років

2016 – 2,5 тонни з гектара

2017 – 2,2

2018 – 2,4

2019 – 2,6

2020 – 2,06

2021 (на 21.10) – 2,36

Де найвища врожайність соняшника?

Найвищу врожайність культури цьогоріч мають аграрії Хмельниччини – 3,44 тонни з гектара. В області вже зібрано 282 тисяч тонн з площі 81,9 тисяч гектарів (51% до прогнозу).

Також серед лідерів за врожайністю Івано-Франківщина – 3,2 та Черкащина – 3,18.

За обсягами врожаю (на 21 жовтня) найбільше соняшника зібрано на Кіровоградщині – 1,15 мільйона тонн, Харківщині – 1,08 та Дніпропетровщині – 1,03.

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