Украинские аграрии уже собрали (по состоянию на 21 октября) 12,7 миллиона тонн подсолнечника с площади 5,4 миллиона гектаров. Средняя урожайность составляет 2,36 тонны с гектара, свидетельствуют данные интерактивной карты "Урожай Онлайн 2021".

Обратите внимание! Рост цены подсолнечника: известна причина

Это достаточно высокий для Украины показатель, но он не станет рекордным.

Урожайность подсолнечника за последние 6 лет

2016 – 2,5 тонны с гектара

2017 – 2,2

2018 – 2,4

2019 – 2,6

2020 – 2,06

2021 (в 21.10) – 2,36

Где самая высокая урожайность подсолнечника?

Наивысшую урожайность культуры в этом году показывают аграрии Хмельниччины – 3,44 тонны с гектара. В регионе уже собрано 282 тысячи тонн с площади 81,9 тысяч гектаров. Также среди лидеров по урожайности Ивано-Франковская (3,2) и Черкасская (3,18) области.

По объемам урожая (на 21 октября) больше всего подсолнечника собрано на Кировоградщине – 1,15 миллиона тонн, Харьковщине – 1,08 и Днепропетровщине – 1,03.

Это интересно! 200 лет подсолнечника в Украине: от посевов на 5 тысяч гектаров – к мировому лидерству