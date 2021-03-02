В акваторії Азовського моря щороку фіксується зменшення кількості риби.

В Азовському морі з кожним роком стає все менше риби, а бичок став вже справжнім делікатесом.

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Окрім бичка, скорочується кількість судака, ляща, тарані та інших видів риби. Основними причинами є глобальне потепління, що провокує підвищення рівня солоності та обміління прісноводних артерій Азовського моря, а також ряд людських факторів, як от незаконний промисловий вилов морських жителів, бракон’єрство, забруднення акваторії моря промисловими підприємствами, витік нафтопродуктів з плавзасобів тощо.

Для збереження риби в Азовському морі варто посилити контроль та покарання за браконьєрство, забруднення та незаконний промисловий вилов. Також варто підтримати розвиток штучного розведення риби, щоб її кількість поступово поверталася на попередній рівень.

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