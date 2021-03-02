В акватории Азовского моря ежегодно фиксируется уменьшение количества рыбы.

В Азовском море с каждым годом становится все меньше рыбы, а бычок стал уже настоящим деликатесом.

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Кроме бычка, сокращается количество судака, леща, тарани и других видов рыбы. Основными причинами являются глобальное потепление, что провоцирует повышение уровня солености и обмеление пресноводных артерий Азовского моря, а также ряд человеческих факторов, таких как незаконный промышленный вылов морских жителей, браконьерство, загрязнение акватории моря промышленными предприятиями, утечка нефтепродуктов с плавсредств и тому подобное.

Для сохранения рыбы в Азовском море стоит усилить контроль и наказания за браконьерство, загрязнение и незаконный промышленный вылов. Также стоит поддержать развитие искусственного разведения рыбы, чтоб ее количество постепенно возвращалась на прежний уровень.

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