Грибівники України побоюються, що попит на Великдень підніметься, але не так сильно, як збільшиться пропозиція продукції на ринку. Це може не дати ціні зробити стрибок.

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За тиждень до Великодня я кількість грибів на ринку вже істотно зросла. На львівському ринку "Шувар" гриби пропонують усі, "навіть ті, хто ними ніколи не торгував". На "Троєщині" в Києві аналогічна ситуація. Попит до Великодня наразі не зростає.

В середньому попит на гриби на Великдень збільшується по регіонам по-різному. Якщо в Південному регіоні це може бути плюс 25%, то на Заході показник може перевищити +50%.

Українські ягідники заявили про втрати урожаю. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 " Українські ягідники можуть втратити понад чверть врожаю найдорожчого продукту".