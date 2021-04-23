Грибоводы Украины опасаются, что спрос на Пасху поднимется, но не так сильно, как увеличится предложение продукции на рынке. Это может не дать цене совершить прыжок.

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За неделю до Пасхи я количество грибов на рынке уже существенно возросло. На львовском рынке "Шувар" грибы предлагают все, "даже те, кто ими никогда не торговал". На "Троещине" в Киеве аналогичная ситуация. Спрос на Пасху пока не растет.

В среднем спрос на грибы на Пасху увеличивается по регионам по-разному. Если в Южном регионе это может быть плюс 25%, то на Западе показатель может превысить +50%.

Украинские ягодники заявили о потерях урожая. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украинские ягодники могут потерять более четверти урожая самого дорогого продукта".