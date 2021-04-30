На ринках почали продавати червонокнижну рослину

Черемша – одна з перших доступних весняних рослин, якою багато хто любить поласувати. Але наразі це червонокнижна рослина, тож її поява на ринках не надто втішне явище.

Черемша – одна з улюблених трав українців. Салати з неї смачні та корисні, адже ця рослина може похизуватися великою кількістю вітамінів.

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Тим паче, що пучок черемші вартує лише 5-10 гривень, що робить її ще більш популярної серед покупців.

Але потрібно пам'ятати, що черемша внесена у "Червону книгу" та охороняється законом, тому збирати її у дикій природі та продавати не можна.

Та попри це черемша все одно з'являється на ринках. У Хмельницькому вже складено декілька адмінпротоколів. Правоохоронці нагадують, що збирання та збут черемші є незаконними.

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