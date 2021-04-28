Робот має чотири колеса та важить понад 4 тонни. Для пошуку бур'яну він використовує GPS, комп’ютерне бачення та камери з високою роздільною здатністю.

До речі Білок без молока: німецькі вчені працюють над інноваційним сиром

Як тільки Autonomous Weeder виявляє бур'ян, то видаляє його завдяки восьми термолазерам потужністю 150 ват, що скеровуються на саму траву. За годину робот може подолати 100 тисяч рослин бур'яну на 6-8 гектарах поля.

Як розповіли засновники стартапу, вони хочуть якомога більше спростити життя фермерів та зробити інновації доступними кожному, хто займається сільським господарством.

Погода в Україні сповільнила ріст посівів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Розвиток посівів в Україні сповільнився".