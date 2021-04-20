На прилавках українських ринків з'явилися ранні овочі. Наприклад, за кілограм молодої капусти можна заплатити 40 – 50 гривень. Молода картопля з-за кордону коштує 65 гривень за кілограм, а ціни на українську – подекуди більше ніж 100 гривень.

Журналісти 24 перевірили, скільки коштують овочі на одному з київських ринків. Детальніше – читайте далі.

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Вартість ранніх овочів на прилавках варіюється – з різницею в 5 – 10 гривень. Хоча іноді ціна за кілограм одного й того самого продукту може відрізнятися й на 20 гривень.

Продавець Григорій назвав ціни на овочі на столичному ринку:

капуста – 35 – 40 гривень за кілограм;

редис – в районі 50 гривень;

імпортна молода картопля – 65 – 68 гривень;

українська молода картопля – 80 – 110 гривень.

Ціна залежить від країни походження продукту

Різні ціни на прилавках враховують географію походження овочів. На одній з точок продажу на столичному ринку є кілька видів помідорів – з різних країн світу.



Ранні овочі на одному з ринків Києва / Скриншот з відео 24 каналу

Овочі, вирощені в Україні, значно дорожчі. Продавці пояснюють це тим, що овочевий сезон лише починається, тому й ціни зависокі. Вони передбачають, що влітку вартість овочів трохи знизиться.

На ринку вважають, що такі ціни є прийнятними для цього періоду. Натомість привезені імпортні овочі можна знайти чи не вдвічі дешевше.

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На багатьох прилавках вже з'явилися кавуни, хоча й не українського походження. Продавець Рустам розповів, що на його точці баштанна ягода привезена з Афганістану.

Користь і шкода ранніх овочів

В ранніх овочах та зелені дуже багато нітратів, які переважно використовують, аби овочі росли швидше. Втім вони є шкідливими для людського здоров'я.

З'являється ефект, ніби людина учаділа на пожежі. Нітрати потрапляють у кров, блокують основний переносник кисню – гемоглобін. І фактично кров є, але вона не здатна переносити кисень в тій кількості, яка потрібна,

– пояснив лікар-дієтолог Борис Скачко.

Аби убезпечити себе та свою родину від неякісної продукції, потрібно правильно обробляти овочі. Лікар порадив кілька дієвих способів.

"Потрібна адекватна теплова обробка. Якщо ви не впевнені в парникових огірках, обробіть їх термічно, як це робить Індія й Китай", – відзначив Борис Скачко.

У якості свого товару продавці не сумніваються. Вони підкреслили, самі споживають все зі своїх прилавків, тому й людям продавати не бояться.

Експерти все ж радять купувати овочі в санкціонованих точках продажу – ринках й магазинах. Адже там, як правило, лабораторії слідкують за якістю товару, тому й нижчі ризики.