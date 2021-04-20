На прилавках украинских рынков появились ранние овощи. Например, за килограмм молодой капусты можно заплатить 40 – 50 гривен. Молодой картофель из-за границы стоит 65 гривен за килограмм, а цены на украинский – кое-где более 100 гривен.

Журналисты 24 проверили, сколько стоят овощи на одном из киевских рынков. Подробнее – читайте дальше.

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Стоимость ранних овощей на прилавках варьируется – с разницей в 5 – 10 гривен. Хотя иногда цена за килограмм одного и того же продукта может отличаться и на 20 гривен.

Продавец Григорий назвал цены на овощи на столичном рынке:

капуста – 35 – 40 гривен за килограмм;

редис – в районе 50 гривен;

импортный молодой картофель – 65 – 68 гривен;

украинский молодой картофель – 80 – 110 гривен.

Цена зависит от страны происхождения продукта

Разные цены на прилавках учитывают географию происхождения овощей. На одной из точек продаж на столичном рынке есть несколько видов помидоров – из разных стран мира.



Ранние овощи на одном из рынков Киева / Скриншот из видео 24 канала

Овощи, выращенные в Украине, значительно дороже. Продавцы объясняют это тем, что овощной сезон только начинается, поэтому и цены высокие. Они предполагают, что летом стоимость овощей немного снизится.

На рынке считают, что такие цены являются приемлемыми для этого периода. А вот привезенные импортные овощи можно найти чуть ли не вдвое дешевле.

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На многих прилавках уже появились арбузы, хотя и не украинского происхождения. Продавец Рустам рассказал, что на его точке бахчевая ягода привезенная из Афганистана.

Польза и вред ранних овощей

В ранних овощах и зелени очень много нитратов, которые в основном используют, чтобы овощи росли быстрее. Однако они вредны для человеческого здоровья.

Появляется эффект, словно человек угорел на пожаре. Нитраты попадают в кровь, блокируют основной переносчик кислорода – гемоглобин. И фактически кровь есть, но она не способна переносить кислород в том количестве, которое требуется,

– пояснил врач-диетолог Борис Скачко.

Чтобы обезопасить себя и свою семью от некачественной продукции, нужно правильно обрабатывать овощи. Врач посоветовал несколько действенных способов.

"Нужна адекватная тепловая обработка. Если вы не уверены в парниковых огурцах, обработайте их термически, как это делает Индия и Китай", – отметил Борис Скачко.

В качестве своего товара продавцы не сомневаются. Они подчеркнули, сами употребляют все со своих прилавков, поэтому и людям продавать не боятся.

Эксперты все же советуют покупать овощи в санкционированных точках продаж – рынках и магазинах. Ведь там, как правило, лаборатории следят за качеством товара и риски ниже.