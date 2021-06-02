Черешневий сезон у Мелітополі стартував з невеликим запізненням. Причина – несприятливі погодні умови (дощі і прохолода). Зараз на ринках міста вже почали продавати ранні сорти черешні. Пропонують ягоду в традиційних стаканах, за який просять 30 гривень.

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Але виробники черешні запевняють, що вже через тиждень ягоди буде набагато більше – тоді й ціна впаде, і її почнуть продавати кілограмами.

Загалом цього року, за прогнозами агрономів, незважаючи на викрутаси погоди, очікується хороший урожай черешні.

Черешня як бренд