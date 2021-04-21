Білокачанна капуста нового врожаю вже з'явилася на українських ринках. Ціна коливається від 22 до 27 гривень/кілограм, що відповідає цінам минулого сезону.

У поточному сезоні реалізація даної продукції почалася на 10 днів пізніше у порівнянні з минулим роком. Причиною цього стала пізня весна, через яку дозрівання даного овоча в теплицях Закарпаття і південного регіону країни сильно затримується.

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На сьогоднішній день ранню капусту в невеликих обсягах пропонують із плівкових теплиць поодинокі господарства Закарпатської та Одеської областей.

Що стосується сегмента торішньої капусти, то попит на дану продукцію починає знижуватися, так як і відпускні ціни. На сьогоднішній день білокачанна капуста врожаю 2020 надходить в продаж за ціною 2,5-4 гривні/кілограм, при цьому запаси даного овоча ще досить значні. Через якийсь час вартість білокачанної капусти торішнього врожаю може впасти фактично до собівартості.

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