На рынки вышла капуста нового урожая: сколько стоит
Белокочанная капуста нового урожая уже появилась на украинских рынках. Цена колеблется от 22 до 27 гривен/килограмм, что соответствует ценам прошлого сезона.
Источник:АПК-Інформ: овочі і фрукти
В текущем сезоне реализация данной продукции началась на 10 дней позже по сравнению с прошлым годом. Причиной этого стала поздняя весна, из-за которой созревания данного овоща в теплицах Закарпатья и южного региона страны сильно задерживается.
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На сегодняшний день раннюю капусту в небольших объемах предлагают из пленочных теплиц единичные хозяйства Закарпатской и Одесской областей.
Что касается сегмента прошлогодней капусты, то спрос на данную продукцию начинает снижаться, как и отпускные цены. На сегодняшний день белокочанная капуста урожая 2020 поступает в продажу по цене 2,5-4 гривны/килограмм, при этом запасы данного овоща еще довольно значительные. Через некоторое время стоимость белокочанной капусты прошлогоднего урожая может упасть практически до себестоимости.
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