Белокочанная капуста нового урожая уже появилась на украинских рынках. Цена колеблется от 22 до 27 гривен/килограмм, что соответствует ценам прошлого сезона.

В текущем сезоне реализация данной продукции началась на 10 дней позже по сравнению с прошлым годом. Причиной этого стала поздняя весна, из-за которой созревания данного овоща в теплицах Закарпатья и южного региона страны сильно задерживается.

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На сегодняшний день раннюю капусту в небольших объемах предлагают из пленочных теплиц единичные хозяйства Закарпатской и Одесской областей.

Что касается сегмента прошлогодней капусты, то спрос на данную продукцию начинает снижаться, как и отпускные цены. На сегодняшний день белокочанная капуста урожая 2020 поступает в продажу по цене 2,5-4 гривны/килограмм, при этом запасы данного овоща еще довольно значительные. Через некоторое время стоимость белокочанной капусты прошлогоднего урожая может упасть практически до себестоимости.

Украинская "молочка" вышла на новый рынок. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина открыла для себя новый рынок сбыта молока".