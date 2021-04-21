На ринки вийшла капуста нового врожаю: скільки коштує

Джерело:АПК-Інформ: овочі і фрукти
Білокачанна капуста нового врожаю вже з'явилася на українських ринках. Ціна коливається від 22 до 27 гривень/кілограм, що відповідає цінам минулого сезону.
У поточному сезоні реалізація даної продукції почалася на 10 днів пізніше у порівнянні з минулим роком. Причиною цього стала пізня весна, через яку дозрівання даного овоча в теплицях Закарпаття і південного регіону країни сильно затримується.
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На сьогоднішній день ранню капусту в невеликих обсягах пропонують із плівкових теплиць поодинокі господарства Закарпатської та Одеської областей.
Що стосується сегмента торішньої капусти, то попит на дану продукцію починає знижуватися, так як і відпускні ціни. На сьогоднішній день білокачанна капуста врожаю 2020 надходить в продаж за ціною 2,5-4 гривні/кілограм, при цьому запаси даного овоча ще досить значні. Через якийсь час вартість білокачанної капусти торішнього врожаю може впасти фактично до собівартості.Українська "молочка" вийшла на новий ринок. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна відкрила для себе новий ринок збуту молока".