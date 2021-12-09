Такий прогноз озвучив колишній голова Держгеокадастру України, а нині співзасновник інвестиційного об'єднання Land Club Денис Башлик.

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За даними інвестоб’єднання, у 2022 році на продаж буде виставлено близько 300 тисяч гектарів, що складає 1,1% від загальної кількості земель сільськогосподарського призначення. Тобто лише 64 тисячі осіб, або 0,91% від загальної кількості власників готові будуть продати землю.

Помилкова соціологія

Якщо проаналізувати обсяг ринку, який є на сьогодні, то щомісяця продається 18 700 гектарів, або 5 155 унікальних продавців щомісяця продають землю, – каже Башлик.

Експерт відзначає: соцопитування, які проводилося до відкриття ринку землі та свідчили, що 6% власників готові продати в перший рік свою землю, дали помилкові результати.

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Чому мало продають?

На думку представника Land Club, продаж землі в Україні стримують кілька факторів – зокрема, непрацюючі нотаріуси, ціни на нотаріальні послуги та відсутність адекватних кредитних програм. Та все ж головна причина, вважає Башлик, – власники землі не поспішають продавати її, очікуючи вищої ціни.