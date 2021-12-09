Такой прогноз озвучил бывший глава Госгеокадастра Украины, а ныне соучредитель инвестиционного объединения Land Club Денис Башлык.

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По данным инвестобъединения, в 2022 году на продажу будут выставлены около 300 тысяч гектаров, что составляет 1,1% от общего количества земель сельскохозяйственного назначения. То есть только 64 тысячи человек или 0,91% от общего количества собственников готовы будут продать землю.

Ошибочная социология

Если проанализировать объем рынка, который есть сегодня, то ежемесячно продается 18 700 гектаров, или 5 155 уникальных продавцов ежемесячно продают землю, – говорит Башлык.

Эксперт отмечает, что соцопросы, которые проводились до открытия рынка земли и свидетельствовали, что 6% собственников готовы продать в первый год свою землю, дали ложные результаты.

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Почему мало продают?

По мнению представителя Land Club, продажу земли в Украине сдерживают несколько факторов – в частности, неработающие нотариусы, цены на нотариальные услуги и отсутствие адекватных кредитных программ. И все же главная причина, считает Башлык, – собственники земли не спешат продавать ее, ожидая более высокую цену.