Робочий розчин без втрат ЗЗР: технологія CTS easyconnect полегшує життя аграріям

Технологію CTS easyconnect впроваджує все більше компаній-виробників ЗЗР. Система буде доступною європейським аграріям у 2022-2023 роках.

Кількість компаній-виробників ЗЗР, що впроваджують у своєму виробництві технологію CTS easyconnect, продовжує зростати. У червні цього року свої зусилля у веденні стійкого агробізнесу об’єднали Belchim Crop Protection, FMC Corporation та Rovensa Group.

Компанії приєдналися до інших виробників, ADAMA, BASF, Certis Europe, Corteva Agriscience, Nufarm та Syngenta, щоб вивести систему easyconnect на європейський ринок. Підтримка ініціативи використання easyconnect – це відповідь на зобов’язання асоціації CropLife Europe щодо стійкості ведення бізнесу, які компанії дали згоду виконувати.

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Відтепер 9 компаній-лідерів агроринку спільно пропонуватимуть фермерам, які користуються їхніми препаратами, ще ширший вибір продуктів, сумісних з easyconnect.

Систему easyconnect розробила компанія BASF у співпраці з іншими виробниками обладнання. Вона призначена для рідких засобів захисту рослин. Складається з 2 компонентів: спеціальної кришки, попередньо встановленої на контейнерах, та муфти. Разом вони утворюють Closed Transfer System (CTS), тобто закриту систему для легшого створення робочого розчину. Завдяки кришці та муфті препарати не розливаються, а всі до останньої краплі потрапляють у бак. На додачу: система оснащена ополіскувачем, який одразу миє каністру зсередини. Відтак рідина з тари витікає швидше ніж у традиційних індукційних змішувачах, а сама каністра одразу стає придатною для утилізації.



CTS easyconnect / Фото BASF

Перші тестування здійснили європейські аграрії 2015 року. Щороку на основі зворотного зв’язку система вдосконалюється.

Easyconnect CTS цілком відповідає нашому зобов’язанню допомогти аграріям безпечно використовувати ЗЗР. Та, підтримуючи цілі Європейської Зеленої Угоди (якою учасники задекларували досягти вуглецевої нейтральності до 2050-го), звести до мінімуму вплив на здоров'я та довкілля. Ми приєднуємося до групи лідерів агросектору, аби спільно сприяти та допомагати с/г досягти нових стандартів в охороні праці та безпеки, – пояснив Ерік ван Інніс, СЕО Rovensa Group.

Перший вихід на ринок очікується в Данії та Нідерландах 2022 року. Далі йдуть Франція, Німеччина та Велика Британія – 2023-го. Опісля технологія пошириться також і в інших країнах.

easyconnect – це відкрита технологія, доступна всім охочим сторонам у с/г секторі. Усі, хто бажає приєднатися до запуску easyconnect на своєму виробництві, можуть сконтактувати з будь-якою з компаній-учасниць.

Про easyconnect та Робочу групу easyconnect

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easyconnect – це закрита система передачі (CTS) для рідких засобів захисту рослин, що складається з двох компонентів: унікальної кришки, попередньо встановленої на контейнерах, та муфти. Це робить наповнення розпилювача швидшим, легшим та безпечнішим, ніж звичайні методи. Розроблена BASF у співпраці з іншими виробниками обладнання, easyconnect доступна для всіх сторін на агроринку. Робоча група easyconnect складається із компаній, які запускають easyconnect у вибраних країнах. Станом на червень 2021 року це ADAMA, BASF, Belchim Crop Protection, Certis Europe, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Nufarm, Rovensa Group та Syngenta.

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