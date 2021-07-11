Робота в Польщі: скільки вакансій та які зарплати в аграрному секторі

Сільське господарство поступово втрачає свої позиції на польському ринку вакансій для заробітчан з України – лише 12% від усіх пропозицій. Раніше ця цифра сягала 20-22%.

В аграрному секторі Польщі працівники можуть отримувати заробітну плату від 41 тисяч гривень, повідомляє кадровий портал grc.ua. При цьому середня зарплата у цій країні в травні становила 58 тисяч гривень, а в Україні в той же період – трохи більше 17 тисяч.

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Де вакансій найбільше?

Найбільше відкритих вакансій для заробітчан з України пропонує ІТ-сфера – 15% усіх вакансій категорії "Робота в Польщі" на порталі GRC. Середня зарплата IT-спеціалістів – одна із найвищих у країні – понад 94 тисяч гривень.

Далі йдуть такі сектори:

пропозиції для робітничого персоналу – 13% (середня зарплатата від 51 тисячі гривень)

пропозиції у сфері продажів – 12% (від 23 тисяч гривень)

Заробітчани, аби отримати роботу, мають знати польську мову на розмовному рівні та мати досвід роботи за фахом.

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