Росія продовжила санкції проти українських аграрних компаній

Джерело:Agronews
Російський уряд продовжив санкції проти українських компаній. У списку опинилися і аграрії.
Уряд Російської Федерації опублікував указ, згідно якого розширив список економічних санкцій проти українських компаній.
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Загалом у санкційному списку 84 компанії, раніше було 68. Під продовження санкцій потрапили і великі українські аграрні компанії:
Окрім того, введені обмежувальні заходи щодо ТОВ Донмар, ТОВ Краншип, ТОВ Максима Метал Сервіс, ПАТ Полтавський автоагрегатний завод, ТОВ Солар Стальконструкція, ТОВ Трансшип.
Рішення російського уряду вже вступило у дію.Разом з тим, через високий експорт українських продуктів наш внутрішній ринок захоплює продукція з Росії. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Російська гречка захопила український ринок".