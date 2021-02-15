Росія продовжила санкції проти українських аграрних компаній

Російський уряд продовжив санкції проти українських компаній. У списку опинилися і аграрії.

Уряд Російської Федерації опублікував указ, згідно якого розширив список економічних санкцій проти українських компаній.

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Загалом у санкційному списку 84 компанії, раніше було 68. Під продовження санкцій потрапили і великі українські аграрні компанії:

Комплекс Агромарс

Державна продовольчо-зернова корпорація України

Нібулон

ТОВ Ніка Агротрейд

ТОВ Синьків Агро

Кернел

Харківський тракторний завод

МХП

Укрспирт

ТОВ Украгробізнес

Старинська птахофабрика

Окрім того, введені обмежувальні заходи щодо ТОВ Донмар, ТОВ Краншип, ТОВ Максима Метал Сервіс, ПАТ Полтавський автоагрегатний завод, ТОВ Солар Стальконструкція, ТОВ Трансшип.

Рішення російського уряду вже вступило у дію.

Разом з тим, через високий експорт українських продуктів наш внутрішній ринок захоплює продукція з Росії. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24