Росія продовжила санкції проти українських аграрних компаній

15 лютого 2021 , 17:40
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Джерело:

Agronews

Російський уряд продовжив санкції проти українських компаній. У списку опинилися і аграрії.

Уряд Російської Федерації опублікував указ, згідно якого розширив список економічних санкцій проти українських компаній.

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Загалом у санкційному списку 84 компанії, раніше було 68. Під продовження санкцій потрапили і великі українські аграрні компанії:

  • Комплекс Агромарс
  • Державна продовольчо-зернова корпорація України
  • Нібулон
  • ТОВ Ніка Агротрейд
  • ТОВ Синьків Агро
  • Кернел
  • Харківський тракторний завод
  • МХП
  • Укрспирт
  • ТОВ Украгробізнес
  • Старинська птахофабрика

Окрім того, введені обмежувальні заходи щодо ТОВ Донмар, ТОВ Краншип, ТОВ Максима Метал Сервіс, ПАТ Полтавський автоагрегатний завод, ТОВ Солар Стальконструкція, ТОВ Трансшип.

Рішення російського уряду вже вступило у дію.

Разом з тим, через високий експорт українських продуктів наш внутрішній ринок захоплює продукція з Росії. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Російська гречка захопила український ринок".