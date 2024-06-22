Закон долає "чорні схеми" та поверне валюту в країну

Законопроєкти №10168-2 та №10169-2 значно поліпшать механізми експортних операцій, найперше – для зерна. Передбачене законом електронне адміністрування ПДВ повинно зупинити схеми експорту так званого "чорного зерна", вважає Дмитро Кохан.

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У коментарі 24 Каналу він зауважив, що це був досить вистражданий закон, направлений на перекриття схеми з вивезенням так званого "чорного зерна" без повернення валютного виторгу в країну. За словами Кохана, особливо відверто схема "чорного зерна" діяла у 2022 році, коли:

перестали відшкодовувати ПДВ на початку війни,

розділилися курси валют на офіційний та комерційний. Різниця між ними була аж 25%.

Дмитро Кохан Заступник голови громадської спілки "Всеукраїнська аграрна рада" У той момент легальний та повністю білий експорт був значно менш вигідний, ніж так звані "сірі схеми", коли закуповували зерно за готівку, щоб не платити і не мати проблем з ПДВ, бо його все одно не відшкодовували. Валюта, таким чином, не поверталась у країну, бо її при поверненні треба було половину продавати по заниженому курсу. А так через фінансових посередників повертали готівку.

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Чорних схем і їх варіацій, за словами експерта, було дуже багато. Він зазначає, що з 2023 року певною мірою Кабмін адміністративними заходами трохи пригальмував і придушив ці схеми через процедури верифікації експортерів, ліцензування та інше.

Втім, зазначає Дмитро Кохан, фінальну крапку повинні поставити законопроєкти №10168-2 та №10169-2, які 19 червня підписав президент. Вони на законодавчому рівні запроваджують для податкової можливість таких експортних операцій по визначених Кабінетом Міністрів критеріях.

Ми від спілки також активно долучалися до розробки законопроєкту. Завдання було в тому, щоб зробити все максимально прозоро і автоматизовано. Щоб це не була перевірка у ручному режимі, яких ніхто не любе і всі бояться в Україні, а щоб був чітко визначений перелік критеріїв,

– наголосив заступник голови громадської спілки.

Ціль, за його словами, була така, щоб з України можна було експортувати тільки те зерно, яке має легальне та підтверджене походження від агровиробника та щоб з таких операцій у країну повертався валютний виторг.

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