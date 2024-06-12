Як змінився експорт олії

За період січень-травень 2024 року в експортному сполученні було перевезено 770,9 тисяч тонн рослинної олії. Це на 130,05 тисяч тонн або 20,3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Читайте також "Чорний" експорт зерна: як це погіршує українську економіку

У травні Укрзалізниця здійснила перевезення 195,1 тисячі тонн рослинної олії на експорт, що стало найвищим показником за останні чотири роки.

За даними аналітиків кооперативу ПУСК, у травні було законтрактовано 620 тонн олії для експорту, який проходив швидкими темпами.

Цікаво! Ціни на соняшникову олію зростають через обмежену пропозицію на світовому ринку. Основними виробниками соняшникової олії є Росія та Україна. Росія експортує більшість своєї продукції до Китаю, тоді як інші країни-покупці звертаються до України, де пропозиція є обмеженою, що призводить до зростання цін.

Закупівельна ціна на соняшник в Україні перевищила 18 тисяч гривень за тонну, і заводи готові купувати його навіть за високими цінами через низькі запаси. Відновлення роботи портів у лютому – березні значно зменшило запаси соняшнику, що також впливає на зростання цін.

Що буде з цінами далі

Переробні підприємства працюють із мінімальним прибутком в очікуванні нового сезону олійних культур.

Цікаво! Нинішні ціни часто приносять заводам мінімальний прибуток або навіть збитки, але їхня головна мета – підтримувати роботу до початку сезону ріпаку, коли на переробку надійде новий врожай.

Цього тижня очікується подальше зростання цін на соняшник.

Заводи продовжуватимуть купувати соняшник за наявними цінами, які коливаються в межах 18,1-18,2 тисяч гривень, вважають аналітики та зазначають, що закупівельні ціни досягнуть 19 тисяч гривень за тонну найближчим часом.

Нагадаємо! Морські порти України в січні-травні 2024 року майже вдвічі збільшили вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 45,8 мільйона тонн.