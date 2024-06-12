Як змінився експорт олії
За період січень-травень 2024 року в експортному сполученні було перевезено 770,9 тисяч тонн рослинної олії. Це на 130,05 тисяч тонн або 20,3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
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У травні Укрзалізниця здійснила перевезення 195,1 тисячі тонн рослинної олії на експорт, що стало найвищим показником за останні чотири роки.
За даними аналітиків кооперативу ПУСК, у травні було законтрактовано 620 тонн олії для експорту, який проходив швидкими темпами.
Закупівельна ціна на соняшник в Україні перевищила 18 тисяч гривень за тонну, і заводи готові купувати його навіть за високими цінами через низькі запаси. Відновлення роботи портів у лютому – березні значно зменшило запаси соняшнику, що також впливає на зростання цін.
Що буде з цінами далі
Переробні підприємства працюють із мінімальним прибутком в очікуванні нового сезону олійних культур.
Цього тижня очікується подальше зростання цін на соняшник.
Заводи продовжуватимуть купувати соняшник за наявними цінами, які коливаються в межах 18,1-18,2 тисяч гривень, вважають аналітики та зазначають, що закупівельні ціни досягнуть 19 тисяч гривень за тонну найближчим часом.