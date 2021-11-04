За планами російського кабміну обмеження на вивіз азотних добрив становитиме не більше 5,9 мільйонів тонн, складних азотовмісних добрив – не більше 5,35 мільйонів тонн.

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Причина запровадження квот

В уряді Росії пояснили, що тимчасові квоти на експорт добрив запроваджуються у зв'язку зі зростанням світових цін на газ, який займає дуже велику частку у виробництві цієї продукції.

Зростання цін на природний газ викликало негативні наслідки на світових ринках, що може впливати і на Росію, – зізнався прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

А що в Україні?

На вітчизняному ринку добрив – серйозна криза. Деякі виробники призупинили діяльність, ціни на продукцію зростають. Одна з головних причин такої ситуації – суттєве здорожчання газу.

Детальніше читайте про це у новині Агро24 "В Україні очікують дефіциту добрив".