По планам российского кабмина ограничение на вывоз азотных удобрений составит не более 5,9 миллиона тонн, сложных азотсодержащих удобрений – не более 5,35 миллиона тонн.

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Причина введения квот

В правительстве России объяснили, что временные квоты на экспорт удобрений вводятся в связи с ростом мировых цен на газ, который занимает очень большую долю в производстве этой продукции.

Рост цен на природный газ вызвал негативные последствия на мировых рынках, что может влиять и на Россию, – признался премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

А что в Украине?

На отечественном рынке удобрений – серьезный кризис. Некоторые изготовители приостановили деятельность, цены на продукцию растут. Одна из главных причин такой ситуации – существенное подорожание газа.

Детальнее читайте об этом в новости Агро24 "В Украине ожидают дефицита удобрений".