Ціни на карбамід вже пішли догори. Зараз добриво коштує 27,8 тисяч гривень за тонну.

Цікаво 200 років соняшника в Україні: від посівів на 5 тисяч гектарів – до світового лідерства

На ринку спостерігається криза, адже виробники призупинили свою діяльність. Важливу роль у ситуації відіграє і суттєвий стрибок газу.

Ціна аміачної селітри буквально за 10 днів зросла на 2,5 тисяч гривень до показника у 22,8 тисяч гривень за тонну.

Через дефіцит товару в аграріїв виникли труднощі не лише з ціною товару, а й з його пошуком.

Українські аграрії отримають допомогу від держави. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Мільярди гривень: скільки допомоги аграріям закладено у новому бюджеті та хто її отримає".