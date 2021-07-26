Розпочався сезон персиків: скільки просять за фрукт в Україні

На ринках та в магазинах України можна знайти персики на будь-який смак. У порівнянні з минулим роком ціна фрукту дещо виросла.

Обрати смачні персики доволі легко – в них має бути жовтий корінчик, а плід має бути м'яким. Продавці також кажуть, що найсмачніші персики мають бути трохи неправильної форми.

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Минулого року ціна фрукту була на 10 – 15 гривень меншою. Зараз мінімальна ціна персика складає 50 – 60 гривень.

В Одеській та Херсонській областях, де вирощують персик, його ціна вдвічі менша – 20 – 25 гривень за кілограм.

Продавці зазначають, що ціна персика ще може знизитися, але через несприятливу весну постраждав урожай, тому суттєвого падіння очікувати не варто.

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