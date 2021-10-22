40 ферм за 4 года: в Украине массово закрываются грибные производства

В последние годы рынок грибов перенасыщен. Продукции более чем достаточно, из-за чего ее цена падает. Это заставило многих производителей прекратить свою деятельность.

Производство грибов в Украине не всегда рентабельно. Например, в этом году отечественные производители планируют обеспечить рынок 70 тысячами тонн продукции.

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Цена грибов в среднем составляет 35 гривен за килограмм. Это значительно ниже уровня 2018 года, то есть цена грибов падает 3 года подряд.

Кроме того, в долларовом эквиваленте цена грибов снизилась в 1,5 раза по сравнению с 2013 годом. Из-за этого за последние 4 года закрылось 40 предприятий, которые занимались выращиванием грибов.

Подорожание газа привело к росту стоимости производства грибов на 2 гривны/килограмм. Эксперты советуют производителям грибов рассмотреть варианты экспорта, ведь в ЕС спрос на грибы вырос. Впрочем, сертификация и высокие требования к продукции могут помешать, поэтому цена грибов на внутреннем рынке останется низкой.

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