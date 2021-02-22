Отходы чеснока просто поражают. Вместо того, чтобы экспортировать продукцию, в Украине ее выбрасывают.

Украина может быть хорошим экспортером чеснока, но не использует своих возможностей.

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Ежегодно украинские аграрии выращивают примерно 200 тысяч тонн чеснока. Но промышленность потребляет лишь четвертую часть этого объема, а остальное выбрасывают на помойку.

В денежном эквиваленте пропадает около 4,5 миллиарда гривен, которые могли бы зарабатывать украинские производители чеснока.

В Украине изобрели высокоурожайный сорт лука, который имеет долгий срок хранения. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "40 тонн с гектара: в Украине создали уникальный лук, который не нуждается в поливе".