Чеснок как мусор: ежегодно продукции выбрасывают на 4,5 миллиарда гривен
Отходы чеснока просто поражают. Вместо того, чтобы экспортировать продукцию, в Украине ее выбрасывают.
Источник:East-fruit
Украина может быть хорошим экспортером чеснока, но не использует своих возможностей.
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Ежегодно украинские аграрии выращивают примерно 200 тысяч тонн чеснока. Но промышленность потребляет лишь четвертую часть этого объема, а остальное выбрасывают на помойку.
В денежном эквиваленте пропадает около 4,5 миллиарда гривен, которые могли бы зарабатывать украинские производители чеснока.
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