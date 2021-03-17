От меда до улиток: какие украинские товары британцы покупают больше всего
Госпродпотребслужба Украины назвала отечественные товары, которые пользуются наибольшим спросом в Великобритании.
Источник:Госпродпотребслужба
В список крупнейших предпочтений британцев вошли молоко, курятина, мед и улитки, сообщила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
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Украина экспортирует в Великобританию молоко и молочные продукты, мед, мясо птицы, яичные продукты и другие товары, – говорит Магалецкая. – Кроме того, есть большой спрос на улиток.
До конца марта – пока идет переходный период выхода Великобритании из Европейского Союза – экспорт в эту страну осуществляется по формам ветеринарных сертификатов, выдаваемых для экспорта подконтрольных товаров из Украины в ЕС.
На сегодня право экспорта продукции на территорию Евросоюза имеют 362 украинских предприятия (155 производителей продукции для потребления человеком, 207 – производителей непищевой продукции).
Среди украинских предприятий, имеющих право экспорта в ЕС продукции для потребления человеком:
- 22 производителя молока и молочной продукции;
- 7 производителей мяса птицы;
- 23 производителя рыбопродуктов;
- 5 производителей яиц и яичной продукции;
- 72 производителя меда;
- 1 производитель пищевого коллагена;
- 1 производитель кишечного сырья;
- 22 производителя улиток.
Как Украина торговала с ЕС в 2020 году
Торговый оборот сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Евросоюзом в 2020 году составил 10,2 миллиарда долларов. Этот показатель не превысил рекорд-2019 – 10,6 миллиарда долларов, но стал вторым результатом во время действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Подробнее читайте в статье Агро24 "Украина – ЕС: аграрная торговля-2020".
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