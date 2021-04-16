Валовой сельскохозяйственный продукт в Украине в этом году заметно возрастет и покажет третий результат в новейшей истории.

Объем аграрного производства в Украине в 2021 году увеличится на 4,4%, что является очень позитивным фактором после прошлогоднего спада на 10,4%, который стал крупнейшим с 1994 года (-16,5%). Такой прогноз сделал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" академик НААН Юрий Лупенко.

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Рост валового продукта произойдет за счет увеличения производства растениеводческой продукции – на 5,9% и несмотря на уменьшение производства продукции животноводства – на 0,5%.

Наибольший рост прогнозируется в выращивании озимых культур (+15,9%), сои (+12,9%) и плодово-ягодных культур (+10,8%). По другим видам продукции прогнозируется рост не более чем на 10%, а по отдельным – рапс, картофель, овощи – даже уменьшение объемов производства, говорит Лупенко.

Объемы производства продукции животноводства, по прогнозу Института аграрной экономики, в 2021 году уменьшатся против 2020-го на 0,5% при небольшом росте продукции выращивания птицы (+1,4%) и свиней (+0,5%).

В целом, по прогнозам, в этом году отечественное сельское хозяйство выйдет на третий – после 2019-го и 2018 годов – показатель производства валовой сельскохозяйственной продукции в новейшей истории Украины, – резюмировал Юрий Лупенко.