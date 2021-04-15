Экспорт украинской свинины в 2021 году показывает положительную динамику в течение нескольких месяцев. Однак рынок Китая для наших производителей пока недоступен.

За первые 3 месяца 2021 года Украина экспортировала 1,07 тысяч тонн мяса свиней – это на 72% больше, чем за аналогичный период-2020. В частности, в марте было экспортировано 592 тонны свинины, что вдвое больше, чем в феврале. Экспорт идет преимущественно в замороженном виде, акцентирует внимание УКАБ.

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Основные импортеры украинской свинины:

январь – март 2021 года (данные в тоннах)

Гонконг – 169

Грузия – 136

ОАЭ – 98,5

Габон – 56

В то же время, как отмечают эксперты, один из крупнейших мировых импортеров свинины – Китай, пока остается недосягаемым для украинских производителей этого мяса из-за санитарных барьеров. Зато увеличением спроса на свинину в Китае воспользовались другие крупные экспортеры – ЕС и США.

Причем это происходит на фоне того, что в США наблюдается сокращение количества свиней. Отчет USDA https://www.usda.gov/ показал, что на 1 марта 2021 года поголовье свиней уменьшилось до 74,773 миллиона голов, что на 1,8% меньше, чем на этот же период прошлого года. Данная новость была неожиданной, ведь в последний раз похожий стремительный спад наблюдался в 2014 году, когда отрасль была в кризисном состоянии из-за распространения вируса эпидемической диареи свиней, – объясняют в УКАБ.

Какова ситуация в Украине?

В украинском аграрном секторе стремительно увеличивается поголовье свиней. По данным Госстата, по состоянию на 1 марта 2021 года это поголовье составило 5,85 миллионов свиней, что на 2,7% больше, чем в прошлом году. При этом в промышленных свинокомплексах насчитывается на 9,6% больше животных, чем в прошлом году.

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