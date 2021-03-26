В течение 2021 года цены практически на все виды мяса в Украине повысятся в среднем на 10%. Подорожают, соответственно, и колбасные изделия.

Об этом заявляют украинские производители мяса и мясных продуктов.

Так, один из крупнейших производителей мяса птицы компания "МХП" распространила информацию, что, по ее данным, себестоимость мяса в Украине за прошлый год выросла на 40%, а значит стоимость конечного продукта для потребителей должна вскоре вырасти в цене.

Это важно! Украина наращивает импорт мяса: причины и последствия

В 2020 году цены на курятину в Украине достигли максимального значения за последние 15 лет. Комбикорм стремительно дорожает, что отражается на стоимости куриного мяса и яиц. Десяток последних стоит сейчас уже от 35 до 50 гривен.

Тенденция роста мировых цен на мясо, безусловно, повлияет и на украинский рынок. Кроме того, зерновые и масличные культуры, которые являются ключевыми составляющими в производстве мяса, также подорожали.

Исполнительный директор ассоциации "Мясная отрасль" Николай Бабенко отметил, что причиной роста цены на мясо стало изменение налоговой ставки на добавленную стоимость. Он прогнозирует увеличение средней стоимости свинины с 90 гривен за килограмм до 100-150 гривен.

Интересная альтернатива

Сейчас в мире появился новый тренд – искусственное (лабораторное) мясо. Что это за продукт и как его производят? Читайте в материалах Агро24: